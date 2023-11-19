全球首個CRISPR基因編輯療法獲批

中評社北京11月19日電／據科技日報報導，當地時間11月16日，英國藥品與保健品管理局（MHRA）官網宣布，批准美國藥企福泰制藥（Vertex Pharmaceuticals）與瑞士基因編輯公司（CRISPR Therapeutics）合作開發的CRISPR基因編輯治療藥物Casgevy，旨在治療12歲及以上患者的鐮狀細胞病和輸血依賴性β地中海貧血症。英國也因此成為世界首個對基於CRISPR基因編輯療法給予監管批准的國家。



英國牛津大學遺傳學家凱·戴維斯表示：“這是一項具有里程碑意義的批准，為未來進一步應用CRISPR療法治愈多種遺傳疾病打開了大門。”



在患有鐮狀細胞病的人中，基因突變會導致細胞變成新月形，這會阻礙血液流動並導致難以忍受的疼痛、器官損傷、中風和其他問題。



在地中海貧血患者中，基因突變可導致嚴重貧血。患者通常每隔幾周就需要輸血，並終生需要注射和服用藥物。



新藥Casgevy的作用原理是改善患者骨髓幹細胞中的問題基因，使人體能夠製造出正常功能的血紅蛋白。



患者首先接受一個療程的化療，然後醫生從患者骨髓中提取幹細胞，在實驗室中使用基因編輯技術修復基因。編輯後的細胞被輸回體內後，患者需要至少住院一個月，才能有足夠時間開始產生具有穩定形式的血紅蛋白。



MHRA表示，批准鐮狀細胞病基因療法的決定是基於一項對29名患者進行的研究，其中28名患者報告在接受治療後至少一年內沒有出現嚴重疼痛問題。在β地中海貧血症的研究中，42名接受治療的患者中有39人在治療後至少一年內不需要輸注紅細胞。



MHRA表示，試驗期間沒有發現重大安全問題，但仍在密切監測該藥物的安全性。



英國尚未確定該療法的價格，但估計每位患者的費用可能約為200萬美元，與其他基因療法的定價一致。