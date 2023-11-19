“冷卻玻璃”可將熱量釋放到太空

中評社北京11月19日電／據科技日報報導，據16日發表在《科學》雜誌上的一篇論文介紹，美國馬里蘭大學材料科學與工程系教授胡良兵領導的研究小組開發出一種微孔玻璃塗層新技術，可在中午時分將塗層下的材料溫度降低3.5℃，並可能減少公寓樓10%的年碳排放量。



新塗層有兩種作用：首先，它反射高達99%的太陽輻射，阻止建築物吸收熱量；其次，它以長波紅外輻射的形式向冰冷的宇宙中釋放熱量，那裡的溫度通常在－270℃左右。



在一種被稱為“輻射冷卻”的現象中，太空有效地充當了建築物的散熱器。團隊利用新的冷卻玻璃設計以及“大氣透明窗”（電磁波譜的一部分，穿過大氣層而不提高其溫度），將大量熱量釋放到遠處無限寒冷的天空中，這使地球能夠自行冷卻，特別是在晴朗的夜晚效果尤其顯著。



與之前的冷卻塗層不同，此次新型玻璃具有環境穩定性，能夠耐受水、紫外線輻射、污垢，甚至能夠承受高達1000℃的溫度。該玻璃可應用於瓷磚、磚塊和金屬等各種表面，具有高度可擴展性和廣泛使用性。



研究團隊使用細磨玻璃顆粒作為黏合劑，從而避免使用聚合物，增強了其在戶外的長期耐用性。他們選擇的粒徑，可以最大限度地發射紅外熱量，同時反射陽光。



胡良兵表示，這種“冷卻玻璃”不僅僅是一種新材料，它還是解決氣候變化的關鍵部分。通過減少空調的使用，人們朝著降低能源使用和減少碳排放、碳足跡邁出了一大步。



該團隊目前正專注於“冷卻玻璃”的進一步測試和實際應用。他們對其商業化前景持樂觀態度，並創建了一家初創公司來擴大規模並使其商業化。