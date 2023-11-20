民眾黨謝立功促納入郭台銘　三巨頭能贏賴

民眾黨前秘書長謝立功接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月20日電（記者 張穎齊）2024大選藍白合卡關，台灣民眾黨前秘書長謝立功接受中評社訪問表示，藍白幕僚之間還是有保持溝通，但從許多客觀的民調指標來說，民眾黨柯文哲個人實力就是比中國國民黨侯友宜強，為何一定要大黨當正、小黨當副？現在雖然卡關，但他建議，不妨再做一次民調，3天是來得及，藍白都別再錯過。



謝立功，出生於台北市，台灣大學“國家發展研究所”法學博士、美國哈佛大學甘迺迪政府學院研究、美國華府移民政策研究中心（MPI）訪問學者，曾任“國安會”諮委、“移民署長”、海洋大學海洋法政系教授、警察大學“國境警察系”教授兼主任、“調查局”調查員等。2020年退出國民黨、加入民眾黨擔任過秘書長、組織發展部召集人，現為城市發展交流協會理事長、台灣文化創意產業加值協會榮譽理事長等。



藍白合因民調誤差範圍爭議卡關，國民黨主席朱立倫下最後期限稱柯文哲22日（周三）要給出答案，謝立功說，若國民黨真的夠聰明的話，不妨彼此就再做一次民調，3天做民調是來得及的，國民黨若因22日周三有中常會，也可再延後晚點開，24日下午5點是“總統”登記截止期限，來得及，最後壓線也能提出最好的參選人。

