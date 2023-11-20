民眾黨林富男：柯順應藍白合　但不能再讓

民眾黨中央委員林富男接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月20日電（記者 張穎齊）2024藍白合卡關，台灣民眾黨中央委員林富男接受中評社訪問表示，民眾黨柯文哲是順應6成希望政黨輪替的民意，因此願意藍白合作，但民調上已禮讓中國國民黨侯友宜3%，黨內中央委員們都認為不能再讓，他們是授權柯文哲代表民眾黨去選“總統”，不是去選“副總統”。



林富男，高雄人，高雄漢王洲際飯店與墾丁天鵝湖湖畔別墅飯店總裁、南台灣觀光產業聯盟總召集人、台灣藝術研究院長、民眾黨中央委員以及高雄市黨部榮譽主委、陸委會諮詢委員、台北市政府市政顧問副總召集人。



林富男說，柯文哲原本是說與侯友宜辯論3場後，民調可再禮讓3%，結果竟沒辦辯論、但還是照讓3%，豈料都這樣讓了，民調份數上還打成3比3平手，可是國民黨卻說不是讓3%，民調誤差正負3%、是6%才對，稱柯的讓3%是正負誤差1.5%，請問還要柯文哲再讓下去，有意思嗎？他是民眾黨中央委員會中最資深的，他反對繼續再讓民調百分比給國民黨。



林富男說，柯文哲也講過，藍加白不見得大於綠，所以藍白可望合作，就現在的社會氛圍來看，確實要柯、侯互相搭配，才能贏得這場選戰。不過他認為，也必須要把鴻海創辦人郭台銘也整合進來，這才是符合台灣的主流民意。

