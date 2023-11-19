中評社北京11月19日電／據科技日報報導，據《新科學家》雜誌網站11月15日報導，英國普利茅斯海洋生物協會科學家開展的一項新研究顯示，溝迎風海葵可能是已知第一種“向日性”動物。它們的觸角指向太陽，像植物一樣追隨太陽的運動。相關論文已經提交生物預印本網站。



研究人員表示，溝迎風海葵的身體組織中有共生藻類，這些藻類利用光合作用為動物“伴侶”提供食物。研究團隊注意到，他們所在研究所水族館裡的溝迎風海葵會把觸角指向從附近窗戶射進來的太陽光。當窗簾關上時，海葵的觸角迅速陷入混亂。窗簾一打開，這些觸角在幾分鐘內又開始追隨太陽。在實驗室環境下，科學家使用緩慢移動的光源開展實驗，海葵的行為也如出一轍。



對海葵開展的進一步實驗表明，就像追蹤太陽的植物一樣，海葵的運動主要受太陽光中藍光波長的影響。當研究小組漂白海葵，去除它們的藻類“伴侶”時，“向日”行為完全消失了。藻類在光合作用過程中會產生活性超高的氧基化學物質，這些化合物會在海葵組織內積累，這可能是陽光觸發動物觸角移動的一種方式。



研究團隊指出，其他海葵、水母等動物也表現出趨光性。它們會將移動身體靠近光源，但溝迎風海葵是已知第一個表現出固定追蹤太陽行為的動物。在狹窄的岩石池栖息地，海葵很難移動自己去獲得更多陽光照射，因此它們將觸角伸向太陽。由於缺乏移動能力，植物也表現出類似的行為。



不過，溝迎風海葵可能不是唯一一種具有這種能力的動物，“向日性”很可能在光共生生物的生活方式中具有普遍性，在其他海葵物種身上開展類似的實驗有望揭示更多“向日”行為。