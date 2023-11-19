中國創交會全方位展示創新創業成果

中評社北京11月19日電／據科技日報報導，給耳朵拍個照，就可精準測健康；寫字機器人不僅會繪制線條圖形，還能創作素描作品；智能滅蚊噴霧機器人能夠模仿人類的呼吸原理……11月17日，2023中國創新創業成果交易會（以下簡稱“創交會”）在廣州舉行，眾多“黑科技”在會上一一亮相。



啟動儀式上，共有10個成果轉化項目簽約合作，總金額達10.18億元。創交會辦公室與相關投資機構簽訂戰略合作框架協議，共同設立創交會成果轉化戰略合作基金，形成千億級基金群。



創交會由中國科學技術協會、國家發展和改革委員會、中國科學院、九三學社中央、廣東省人民政府、廣州市人民政府聯合主辦。



院士領銜，前沿創新產品亮相



與以往機構為主體的布展方式不同，本屆創交會首次以產業為導向布展，聚焦戰略性新興產業和前沿技術，全方位展示創新創業成果，參展項目總數、展覽面積均為歷年之最。



本屆創交會設立了10個戰略性重點產業展區和3個重要功能區。其中，以中國科學院專區、院士成果專區為代表的高層次人才成果展區，集中展示了300多項前沿成果項目，成為前沿技術合作交流的“風向標”。



“創交會給我們提供了一個分享科研成果的最佳平台。本次我們帶來了最新研發的、基於大模型技術的數字人產品，包括鼠標、平板和廣告機。”雲從科技集團股份有限公司聯合創始人劉君表示。



本屆創交會參與的海外項目占比顯著提升，“國際化”特色進一步強化。“一帶一路”和粵港澳大灣區創新成果專區吸引了84家企業、500多個項目參展，占總展出項目的近四分之一。此外，還吸引了來自美國、俄羅斯、英國等10餘個國家和地區近200個項目參展。



“這是世界上首個幫助科學家打造EDNA和RNA寡核苷酸的合成器，同時也是最快的合成器，合成每個DNA碱基僅需2.5分鐘，且試劑消耗量極低。”來自奧地利的亞歷山大·穆勒指著Kilobaser儀器介紹，這是基於其專有技術微流控核酸合成芯片開發的。

