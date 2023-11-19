內塔尼亞胡：美國政府繼續向以色列運送彈藥

中評社香港11月19日電／內塔尼亞胡在特拉維夫與國防部長約阿夫·加蘭特和政府戰時內閣成員本尼·甘茨發表聯合新聞聲明。



TRT消息，以色列總理本傑明·內塔尼亞胡表示，美國政府“繼續向對加沙地帶實施43天襲擊的以色列運送必要的彈藥”。



內塔尼亞胡在特拉維夫與國防部長約阿夫·加蘭特和政府戰時內閣成員本尼·甘茨發表聯合新聞聲明。



內塔尼亞胡強調，自以色列襲擊加沙的第一天（10月7日）以來，他們“做出了非常強烈的外交努力來保護和確保美國的支持”。



他說：“在我們親愛的朋友喬·拜登領導下的美國看到了與我們的共同利益。 他向我們派遣了航空母艦、特種潛艇和海軍。 美國繼續向我們發送必要的彈藥。”



以色列總理指出，“過去幾周，美國和世界各地都對以色列施加了巨大壓力”，以色列總理辯稱，他們“設法逃避和規避”其中一些壓力。



內塔尼亞胡指出，關於釋放哈馬斯在加沙扣押的以色列人質協議有“很多虛假消息”，並表示“目前沒有達成協議”，如果達成協議，他們將與以色列民眾分享。



以色列總理表示，以色列允許進入加沙的有限人道主義援助對於以色列“獲得國際支持非常重要”。



內塔尼亞胡總理還談到以色列自10月7日以來首次接受從周五開始向加沙輸送燃料，並表示此舉旨在防止加沙地區因燃料短缺而導致的水問題可能引發的流行病感染占領該地區的以色列士兵。



內塔尼亞胡指出，燃料運輸量非常小，只能用於運行水泵和污水泵等緊急情況。



在談到哈馬斯之後巴勒斯坦權力機構未來治理加沙的問題時，以色列總理表示，他們不會允許向巴勒斯坦抵抗戰士家屬提供財政支持的巴勒斯坦權力機構治理加沙。