自主知識產權地球系統模式發布

中評社北京11月19日電／據科技日報報導，第一屆地球系統數值模擬科學大會暨中國科學院地球系統模式CAS－ESM2.0開源發布會17日在北京召開。會上，中國科學院大氣物理研究所發布了我國首個具有自主知識產權的地球系統模式CAS－ESM2.0，並宣布釋放其源代碼。這標誌著我國地球系統模式的發展步入協同開發、合作共贏的嶄新階段。



作為我國首個具有自主知識產權的“完整”地球系統模式，CAS－ESM2.0是國家重大科技基礎設施“地球系統數值模擬裝置”的核心軟件組成部分，擁有總計約270萬行地球系統模擬程序代碼，被稱為地球系統科學研究的實驗室。



CAS－ESM2.0包含完整的氣候系統和生態環境系統分量，集成了大氣環流、海洋環流、陸面過程、海冰、氣溶膠和大氣化學、植被動力學、陸地生物地球化學和海洋生物地球化學等8個分系統模式，通過耦合器來實現地球各圈層間物質、能量的交換。



基於這套模式系統完整的“數值模擬”，CAS－ESM2.0可用於探索和理解氣候與環境演變規律，研究多圈層相互作用機理，預測未來地球系統變化，為防災減災及制定未來氣候變化應對的國家戰略等重大需求提供決策依據和科技支撐。



CAS－ESM2.0代碼開源，為地球系統科學的研究提供了一個協同開發的實驗平台，一方面為相關學科的科研人員提供功能強大的模擬工具，既能滿足前沿科學問題的研究需求，提升地球科學及相關學科領域的研究水平，又能全面支撐國家或地區的天氣—氣候—環境預測，滿足防災減災、生態環境治理等重大需求；另一方面還能吸引國內外優秀人才協同開發，不斷迭代創新，推動我國地球系統模式步入國際前列，引領地球系統前沿科學問題的研究，為國家在相關領域制定政策規劃提供更為科學高效的支撐。