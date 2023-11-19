青科大1.1億元科技轉化項目落地棗莊

中評社北京11月19日電／據新華社報導，17日，青島科技大學與山東省棗莊市舉行校地融合重點項目集中簽約大會，青島科技大學1.1億元科技轉化項目簽約落地棗莊。



會上，青島科技大學與棗莊礦業（集團）有限責任公司簽訂框架合作協議。根據協議，雙方共建山東橡膠產業創新研究院。該研究院面向棗莊市橡膠產業發展需求，聚焦產業重大科學問題和產業技術難題開展攻關，推動橡膠新材料開發、輪胎智能裝備研發、高性能輪胎設計開發、航空航天製品材料及加工裝備研發等工作，促進科研成果在棗莊的轉移轉化，引導該市橡膠板塊向高端橡膠產業鏈發展。



現場，青島科技大學還與山東精工電子科技有限公司、棗莊盛世機械科技有限公司等簽約，推動校企融合、協同創新。簽約儀式後，山東橡膠產業創新研究院正式揭牌。



在項目路演環節，青島科技大學教授團隊圍繞高端裝備製造方向、化工過程強化方向、新一代信息技術方向等進行了推介，為科研項目在棗莊尋找“婆家”。



據瞭解，青島科技大學化工、材料學科與棗莊市產業版圖高度契合，雙方具有良好的合作基礎。自今年初青島科技大學棗莊融合創新發展中心建成運行以來，雙方在推進產業創新研究院建設、重大科技項目聯合申報、畢業生人才招聘、黨建共建合作等方面開展了系列探索與實踐。



“學校將以此次簽約為契機，擦亮‘中國橡膠工業黃埔’品牌，進一步發揮學校輪胎先進裝備與關鍵材料國家工程中心作為橡膠領域唯一國家級平台的作用，賦能全國橡膠行業轉型高質量發展，讓更多科技成果在棗莊轉化。”青島科技大學校長陳克正說。