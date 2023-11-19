央行向萬事網聯核發銀行卡清算業務許可證

中評社北京11月19日電／據新華社報導，中國人民銀行19日發布消息稱，已會同國家金融監督管理總局審查批准“萬事網聯信息技術（北京）有限公司”提交的銀行卡清算機構開業申請，並向其核發銀行卡清算業務許可證。至此，我國已經批准美國運通、萬事達兩家境外銀行卡清算機構進入國內市場。



據介紹，萬事網聯公司是萬事達公司與網聯清算有限公司在中國境內共同發起設立的合資公司。獲得行政許可後，萬事網聯公司可在我國境內授權成員機構發行和受理“萬事達”品牌的人民幣銀行卡。



業內人士表示，萬事達公司是美國第二大銀行卡清算機構，中國人民銀行批准其合資公司取得銀行卡清算業務許可證，是推進高水平對外開放決策部署的具體舉措，彰顯了我國擴大對外開放的決心。



近年來，我國穩步開放銀行卡清算市場，外資銀行卡清算機構可通過在我國境內設立商業主體提供人民幣銀行卡相關服務。金融管理部門對外資和內資銀行卡清算機構在設立條件和程序、業務管理等方面設置同等標準，並明確了銀行卡清算機構申請許可的具體流程，外資銀行卡清算機構准入工作穩妥推進。



2020年6月，美國運通在我國境內設立的合資公司——連通公司獲准開業。記者瞭解到，開業以來，連通公司業務運行平穩有序，為促進我國銀行卡清算市場多元化發展發揮了積極作用。



專家表示，批准境外銀行卡清算機構進入國內市場，有利於構建有效競爭、合理穩健的銀行卡清算市場結構，深化支付行業供給側結構性改革，更好服務於實體經濟和社會民生。



中國人民銀行表示，下一步將繼續遵循公開、公平、公正的原則，依法有序推進銀行卡清算市場准入工作，統籌發展和安全，持續完善銀行卡清算機構監管機制，促進支付行業高質量發展。