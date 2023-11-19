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中國作協十屆四次主席團會召開
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2023-11-19 20:45:57
中評社北京11月19日電／據新華社報導，11月18日至19日，中國作協第十屆主席團第四次會議、第十屆全國委員會第三次會議在浙江桐鄉召開。全國人大常委會副委員長、中國作協主席鐵凝出席會議並講話。
鐵凝指出，深入學習貫徹習近平文化思想，是宣傳思想文化戰線的重要政治任務。要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹習近平文化思想，認真落實全國宣傳思想文化工作會議精神，奮力開創新時代作協工作和文學事業新局面，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興貢獻文學力量。
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