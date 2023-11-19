藍白合　侯友宜再澄清：不是讓6趴

中評社台北11月19日電／國民黨“總統”參選人侯友宜今天出席嘉義市“立委”參選人張秀華聯合競總成立大會，他說，下架民進黨是民意，藍白合是眾所期待，馬英九也期待，國民黨讓出政黨比例，也讓出對侯友宜有利的民調，6趴是誤差範圍內，不是讓趴，這是柯文哲說的相信科學，不要“竹竿湊菜刀”。



中時新聞網報導，侯友宜表示，兩次選新北市長都最高票當選，國家有難，匹夫有責，國民黨提名侯友宜選“總統”，他義不容辭擔起重責大任。



侯友宜推薦張秀華是“立委”的好人選，他說，“中央”施政分藍綠，水上機場蓋國際機場、輕軌連結嘉義市，鐵高全額負擔都跳票，侯友宜若當“總統”，說到做到，嘉義無法實現的事，侯友宜來兌現，所以勝選最重要。



侯友宜話鋒一轉，提到“總統”大選，他說，這次選舉，有好幾黨挑戰，黨有黨的想法，我們要尊重，但國民黨有最多區域“立委”、議員及里長，大家要團結，民進黨執政帶來戰機、不是客機，帶來的是危機不是商機，讓侯友宜創造和平的好時機，兩岸穩定，“國家”安全，才有經濟。



侯友宜說，這次大家期待政黨輪替，民意就是下架民進黨，所以從頭到尾都說藍白合，過程中就算不一樣意見，要尊重包容，有些話講到支持者都凍未條。



侯友宜說，常有人說他被侮辱、揶揄，都沒哀半聲，我出來選“總統”不是為了侯友宜，是為人民“國家”及這塊土地能平安，再大的侮辱、再大的傲慢，我都吞下去，為的是大家能合作，誠心誠意向前行，贏得勝利，政黨輪替，換別人來做，不是誰做“總統”、做什麼職位，贏的人做好好，未來合作更重要，贏得勝選很重要，但最重要的是好好治理這個“國家”讓人民安居樂業。



侯友宜又說，藍白要合眾所期待，馬“總統”也期待，講求科學底下用民調解決問題，國民黨讓出政黨比例，民調討論過程中3份對侯友宜有有利的民調也讓出來，6份民調對侯友宜不利，民調是柯主席自己說的，科學就是科學，不要用政治干預科學，科學的誤差範圍裡6趴，不是讓6趴，不要“烏龍轉桌”，不要“竹竿湊菜刀”。