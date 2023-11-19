寒潮天氣影響　長江中下游及以北降溫明顯

中評社北京11月19日電／據中央氣象台19日預計，11月21日至24日，將有寒潮天氣自西向東影響中國大部地區，長江中下游及以北地區將有大風和明顯降溫，內蒙古、黑龍江、吉林等地的部分地區有大雪或暴雪，局地有凍雨。



氣象專家表示，與11月以來影響中國的3次冷空氣過程相比，此次寒潮過程北方地區降溫幅度更大，但由於冷空氣來臨前，中部地區升溫明顯，因此最低氣溫極端性不明顯；東北地區強降雪範圍與前期重疊，致災風險較高，需加強防範。



從具體預報看，21日至24日，長江中下游及以北地區有4至6級偏北風，陣風7至8級、局地9級；降溫幅度有6℃至10℃，其中內蒙古中東部、華北西部和北部、東北地區、山東半島等地的部分地區降溫幅度可達12℃至16℃，局地超過16℃。



雨雪方面，21日至22日，內蒙古中東部及東北地區將有明顯雨雪天氣，遼寧大部、吉林中東部、黑龍江東南部等地將出現小雨轉雨夾雪或雪，內蒙古東部、黑龍江東部、吉林東部等地的部分地區有大雪或暴雪。另外，吉林中東部、黑龍江東南部局地有凍雨。



氣象專家提醒，內蒙古、黑龍江、吉林等地本次強降雪落區與前期重疊，黑龍江和吉林局地有凍雨，致災風險較高，建議加強交通安全管理，並做好城市安全運行保障工作；溫棚、牲畜圈舍及臨時搭建物等，要及時清除棚頂積雪，做好加固和農牧業設施防寒保溫工作。長江以北地區將有大風天氣，建議做好臨時搭建物、廣告牌等的防風加固。寒潮前後氣溫變化幅度大，公眾需關注氣溫變化，及時增添衣物，做好保暖工作。