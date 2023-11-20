中評關注：全台緊盯柯P　賴蕭配出場有點冷

賴清德今天將舉行記者會宣布副手，駐美代表蕭美琴將正式出場。（“總統府”資料照） 中評社台北11月20日電（記者 黃筱筠）2024這場選舉非常特別，台灣民眾黨主席柯文哲大搏版面，中國國民黨昨天宣布不分區名單，排名第一名的前高雄市長韓國瑜也有話題性，民進黨參選人賴清德今天將宣布蕭美琴為副手的記者會，討論度熱度卻極底。柯文哲一個人的聲量，壓過藍綠陣營的政治能見度。



這場藍白合大戲上演以來，幾乎都是柯文哲擔任主角，上週在馬英九出面達成藍白合共識後開始，外界關注度就一直放在“藍白合”。柯文哲、柯陣營幕僚、柯家人紛紛因對藍白合共識內容不滿，在鏡頭前落淚，這些陸續的討論議題，一直成為台灣新聞的焦點。就算民進黨私下釋出“賴蕭配”20日正式宣布，但討論度也沒有“藍白合”議題高。



接著18日公布“藍白合”民調結果，藍白陣營又因為民調誤差範圍沒有共識，讓“藍白合”又再度卡關。柯文哲昨天造勢場合雖再度強調以民眾黨身分參選“總統”到底，但國民黨還再等，以柯過去的言行，到登記截止日、24日下午5點，會不會又有變化沒有人知道。



今天開始一直到24日就是2024大選登記日，各陣營勢必會大造勢，民進黨也不例外。賴清德一早先到新北市為“立委”參選人登記造勢，下午回到競選總部正式公布與蕭美琴搭檔參選，並且預計在21日前往“中選會”登記，接著會到各縣市參與黨籍“立委”登記造勢。



原本若“藍白合”議題真正告一段落，“賴蕭配”出場勢必能為賴清德陣營造勢，但現在柯沒有把話說死，想必這一週議題又會再度圍繞在“藍白合”是否真破局的議題，媒體焦點一定又是柯文哲，藍綠陣營都難有主導議題的空間。



賴陣營目前想必也看不清楚到底藍白會不會合，但最近賴清德的能見度不高，許多議題都無法發揮。只能繼續按照選舉節奏，蔡英文最近也開始加入輔選陣營，先從新北市競選總部成立為第一場，接著英系“立委”參選人蔡易餘、陳冠廷競選總部成立，也參與高雄市競選總部成立。但蔡英文出席的造勢場次，與英系關係密切，甚少其他非英系“立委”參選人邀請蔡站台。



在柯文哲一人精采演出下，賴陣營為了能夠搏版面，也一定要搭配“藍白合”議題，或是要批評柯才能有話題性，在選舉議題創造上顯得被動，與過去民進黨主導選舉議題不太一樣。不得不說這次大選，連民進黨都輸給柯主導議題的能力。