快評：中美峰會後兩岸關係的外部環境好轉

中評社快評/中國國家主席習近平日前在美國舊金山斐洛里莊園同美國總統拜登舉行中美元首會晤，雙方就事關中美關係的戰略性、全局性、方向性問題以及事關世界和平和發展的重大問題坦誠深入地交換了意見，對中美兩國增進了解、緩和關係、推動合作，都有積極重要的意義。



中美元首能夠進行會晤本身，就已表明中美兩國經過密切的高層溝通、交流、交涉，在涉及兩國關係最重要、最敏感、事關中國核心利益的台灣問題上，得到美國的理解或認同，美國在台灣問題上有積極的表態與承諾；而會晤的成功舉行，更表明中美關係回暖或止跌回穩，兩岸關係發展的外部環境明顯改善。



正如中國社會科學院台港澳研究中心主任、美國研究所原所長黃平接受中評社記者訪問時所說，台灣問題是中國的核心利益，一直是中美關係中最重要、最敏感的問題，這次習近平主席也明確指出，美方應該將不支持“台獨”的表態體現在具體行動上，停止武裝台灣，支持中國和平統一。因為過去幾年，美國儘管在口頭上還有不支持“台獨”的表態，但美方很多實際行動確實不斷掏空、虛化“一個中國”。包括美國憲法上國家第三號人物去台灣，實際上就是國家行為。中美建交的前提就是美國與台灣斷交、撤軍、廢約，但美國又不斷對台軍售，現在還搞贈武，這就是提升美台之間的軍事關係、官方關係，也阻擾中國的和平統一。因此習主席在會晤時強調，中國終將統一，也必然統一。美方不要在這個中國國家利益的核心中核心問題上背道而馳甚至越走越遠。



黃平認為，這次中美元首會晤，對台當局釋放了清晰的信號，對島內一些心存幻想之人應該起到震動性作用，對世界各國如何看待兩岸關係、台海局勢也有明確的交代。幾十年來的事實表明，中美關係不穩，兩岸關係也不會好；如果中美關係能朝著止跌回穩的方向走，那麼兩岸關係、台海局勢也會有一個穩定的環境。

