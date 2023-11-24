中評編譯：美國人對拜登的經濟政策失望？

美國總統拜登（圖片來源：新華網） 中評社香港11月24日電（記者 樂國平編譯）美國前勞工部長羅伯特·萊克11月17日在歐亞評論網上發文，為拜登的經濟成就辯護，但也指出貧富不均導致很多美國人對經濟狀況感到悲觀，他認為拜登應該繼續與經濟巨頭們較量，爭取民心。以下是原文編譯：



幾天前，我與老朋友、拜登經濟顧問委員會主席賈裡德·伯恩斯坦進行了一次長談。賈裡德30年前在勞工部為我工作，正如我提醒他的那樣，從那時起他的職業生涯就一直走下坡路。



經濟顧問委員會現在正在準備總統的年度經濟報告，因此現在似乎是一個特別好的時機，詢問賈裡德對當今經濟中最奇怪的事情的看法，這讓民主黨人感到不安：數據顯示經濟良好，但公眾卻認為經濟糟糕。



上個季度美國經濟增長了4.9%，過去21個月失業率一直低於4%，自疫情爆發以來，家庭財富中位數增長了37%，經濟底層的工資增長速度快於頂層，通貨膨脹率也較一年前大幅下降，消費者價格指數在2022年夏季達到略高於9%的峰值後，上個月同比增幅放緩至3.2%。



經濟數據幾乎是最好的，然而美國公眾並不這麼看。相反，在最近的泰晤士報－錫耶納學院民意調查中，衹有2%的美國人表示經濟狀況良好，衹有19%的人認為還可以，超過80%的人表示這對窮人來說是不公平的。其他民意調查也顯示出同樣的情況，甚至更糟。



如何解釋這種差異？保羅·克魯格曼等一些經濟學家認為公眾是非理性的。但這不是答案，公眾的看法不是非理性的。拜登越多地告訴美國人拜登經濟學有多麼偉大，就越多的人認為拜登“脫節”。



賈裡德的回答更加微妙。他認為，公眾實際上將有關經濟的問題理解為有關國家和世界狀況的問題，大多數人對此深感擔憂。畢竟，過去幾年已經有超過一百萬美國人死於新冠病毒、國會大廈遇襲、兩位數的通貨膨脹、普京入侵烏克蘭、氣候引發的洪水、飓風和野火，現在又發生了以色列的戰爭，大多數人仍然深感不安。

