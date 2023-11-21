中評編譯：習拜會後的中美關係需更進取

當地時間11月15日，國家主席習近平在美國舊金山斐洛裡莊園同美國總統拜登舉行中美元首會晤。（圖片來源：新華網） 中評社香港11月21日電（記者 樂國平編譯）日本《外交官》網站11月18日發表美國德雷克大學政治學教授大衛·斯基德莫爾（David Skidmore）的文章，認為習拜會後，中美關係不能止步於僅僅保持克制，需要更進一步恢復健康狀態，為此他對美國政府提出五點建議。以下是原文編譯：



自1972年美國總統尼克松歷史性訪問北京以來，中美關係經歷了許多波折，但過去幾年轉向對抗已經威脅到兩國和世界的利益。無論如何，美國總統拜登和習近平在舊金山亞太經濟合作組織（APEC）峰會期間舉行的會晤暫時阻止了這種惡性循環。但我們能做的比簡單止血更好嗎？華盛頓和北京之間能否恢復更健康的關係？



考慮到每個國家的鷹派情緒，以及長期的全球領導者和崛起的挑戰者之間真正的利益衝突，這似乎是一個不太可能的事情。但另一種道路——導致大規模軍備競賽、軍事邊緣政策和痛苦的經濟混亂——不是我們應該輕易接受的。此外，如果世界上兩個最強大的國家之間沒有合作，關鍵的全球問題就無法成功解決。為了超越穩定嚴重退化的大國關係這一最低目標，美國需要在拜登政府經常宣揚的競爭戰略之外制定合作戰略。



拜登政府最近採取外交閃電戰以重新與中國接觸，部分原因是意識到此類成本。但這也源於這樣一種感覺，即拜登擔任總統初期為加強美國在該地區的聯盟和軍事態勢所做的努力，加上美國經濟的強勁復甦，反而中國經濟表現不佳，增強了華盛頓在與中國打交道時的實力。重新接觸的時機已經成熟。但如何才能不僅限於一些容易實現的目標呢？以下五項原則應指導華盛頓引導中美關係的努力。中美關係回到競爭與合作更健康、更可持續的平衡狀態。

