游盈隆看藍白合無轉圜空間　仍考驗賴蕭配

侯友宜與柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北11月20日電／藍白合喬不攏，台灣民眾黨19日下午在板橋體育館舉辦“Team KP誓師大會”，柯文哲喊出，會繼續用台灣民眾黨“總統”候選人身份拚戰到底。柯此一說法顯示藍白合希望渺茫。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆臉書發文表示，不論是“柯侯配”或“侯柯配”都領先“賴蕭配”4.5到13.79個百分點不等。這現象表示，賴蕭配和民進黨政府在未來選戰最後階段將接受嚴厲考驗，甚至能不能驚險過關，都在未定之天。



游盈隆指出，“藍白合”像是一列滿載乘客的火車，因轉轍器異常，本來應該直行卻短暫衝進岔道，有不少乘客驚聲尖叫、痛哭失聲（白營），也有不少乘客歡聲雷動、滿心期待（藍營），最後又回到正軌的過程。



游盈隆接著指出，11月18日早上，馬辦宣布藍白合因民調爭議，未能達成共識。11月19日下午，柯文哲在黨內大型造勢會場上宣布，將以民眾黨“總統”候選人身份參選到底。事情發展至此，藍白合無異宣告破局，已無轉圜空間。



游盈隆點出，綠營這次袖手旁觀，“站高山，看馬相踢”，但過程中應該輕鬆不起來。這從藍白公布的6份民調中推論，不論是“柯侯配”或“侯柯配”，都領先“賴蕭配”4.5到13.79個百分點。這現象表示，賴蕭配和民進黨政府在未來選戰最後階段將接受嚴厲考驗，甚至能不能驚險過關，都在未定之天。

