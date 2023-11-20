西安：立體多維國貿通道助力“一帶一路”

2023年9月28日，中歐班列長安號第20000列從西安國際港站開出。（西安國際港務區供圖） 中評社北京11月20日電／據新華社報導，作為絲綢之路的東方起點，今日西安擁有橫貫亞歐的“鋼鐵駝隊”、繁忙的“空中走廊”，以及活躍的“數字絲綢之路”……近日，在西安舉辦的“建設面向中亞南亞西亞國家通道論壇”上，不少企業表示，立體多維的國際貿易網絡，為許多企業從西安出發，深度參與共建“一帶一路”帶來前所未有的機遇。



2013年11月28日首趟中歐班列長安號開出，最初中歐班列長安號年開行量衹有百餘列。2023年9月28日，從西安開往莫斯科的中歐班列長安號鳴笛啟程，這是中歐班列長安號自2013年開行以來的第20000列。目前，這支“鋼鐵駝隊”已擁有17條國際幹線，覆蓋亞歐大陸45個國家和地區。



今年4月，比亞迪已經開始通過中歐班列新能源汽車出口專列出口新能源整車。“中歐班列為比亞迪開通了高效快捷走向中亞的物流通道，是公司開拓中亞市場貿易重要的樞紐線。”比亞迪汽車有限公司海外業務總監康艶說，“隨著公司乘用車出海計劃不斷深化，中亞市場將不斷發展壯大，通過面向中亞貿易的物流通道，整車及零部件出口量將持續增長。”



“中歐班列長安號自2013年首發以來，累計服務企業16500家。與平台公司攜手，先後開行了比亞迪、吉利、隆基、冠捷、愛菊等特色專列，為企業‘走出去’提供了‘定制化’的優質班列產品。”中鐵聯集西安中心站總經理李金龍說。



十年來，西安積極發揮中國地理幾何中心的區位優勢，全力打造國際運輸走廊和國際航空樞紐。西安已累計開通386條客貨運航線，其中國際客運航線83條，全貨運航線45條，開通4條第五航權航線，不斷密織的“空中走廊”繁忙有序。



長期往返於西安和哈薩克斯坦首都阿斯塔納的西安愛菊糧油工業集團副總經理孟玲說：“以往我們需要先從西安抵達北京，然後乘飛機到阿拉木圖，再輾轉到阿斯塔納，如今西安已開通直飛中亞五國的航班，為我們進一步開展相關貿易提供了非常大的便利。”