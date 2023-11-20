中評社北京11月20日電／網評：“發燒友”激增凸顯文博魅力



來源：光明日報 作者：李思輝



近日，不少網友被一份標注得密密麻麻的網絡地圖所震撼。將地圖放大後，博物館、古塔古寺等，每處文物古跡的坐標都清晰可見，跨越數千年的文明被直觀呈現在人們眼前。這是一位90後文物愛好者實地探訪、繪制的“全國文物古跡地圖”。這位年輕人對文物的喜愛並不另類，近些年，越來越多的年輕人對文物古跡產生濃厚興趣，“發燒友”不斷增多。



“攄懷舊之蓄念，發思古之幽情。”那些看似沉默不語、缺乏生趣的文物古跡實則記錄著歷史煙雲、承載著星移鬥轉、銘刻著古往今來。細細觀察，可見它們身上寫滿的故事；用心感受，耳畔似有遙遠的訴說。每一處文物古跡都是人們追古溯源的物質載體，都是一代代國人共有的財富、共通的話題。在人們的傳統認識中，喜歡文物古跡的大多是年長者，其實不然。每個年代都有那個年代的潮流，對文物古跡的欣賞、研究、喜愛，正是一代代潮流起落沉澱下來的不變經典。它集合了人們文化認同的公約數，一旦被喚醒，就會蔚然成風。



近些年，我們可以明顯感受到“文博熱”不斷升溫。影視文藝作品《我在故宮修文物》《國家寶藏》《唐宮夜宴》《只此青綠》等火爆“出圈”，“國寶達人”頻出，故宮文創產品成為時尚話題，逛文博院館成“新年俗”……安靜恬淡的博物館成為年輕人的時尚新寵，分散各地的文物古跡成了大家的共同話題，原因何在？歸根到底，還是文化認同感的牽引。文化的認同，讓一代代年輕人對文物古跡有著天然的親近感，自然生發出尊重與敬畏。某短視頻平台發布的《2023博物館數據報告》顯示，00後中愛看博物館相關視頻的群體比例相較其他年齡段更大。有平台統計，關注博物館信息的人群中，18至30歲的總占比接近50%。當文物古跡越來越被“寵”，聚起越來越高的人氣，很多喜愛之外的價值和意義，如對歷史文化的興趣、對家國情懷的體悟，就自然而然地展現出來了。