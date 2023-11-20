中評社北京11月20日電／網評：讓優質托育服務惠及更多家庭



來源：人民日報 作者：楊彥帆



2020—2023年共安排中央預算內投資約36億元，新建48個地市級以上托育綜合服務中心；33個城市（區）被命名為第一批全國嬰幼兒照護服務示範城市；《家庭托育點管理辦法（試行）（徵求意見稿）》發布……新時代以來，我國逐步建立完善相關政策法規和標準規範，不斷擴大托育服務供給，為更多家庭帶來便利。



幼有所托，是重要的民生。近年來，托育服務行業進入快速發展時期，新模式新業態不斷湧現。不過，市場上的托育機構普惠性的占比較低，質量參差不齊，資源分布不均，導致群眾需求迫切和機構入托率偏低的情況同時存在。為促進托育服務提質增效，國家衛生健康委辦公廳、國家中醫藥局綜合司、國家疾控局綜合司3部門聯合印發《關於促進醫療衛生機構支持托育服務發展的指導意見》，提出開展訂單簽約服務、加強兒童照護指導等具體舉措，鼓勵醫療衛生機構支持托育服務發展。為更多家庭提供安全質優、價格可承受、方便可及的托育服務，有助於緩解群眾生育養育焦慮，也是促進人口長期均衡發展的重要舉措。



在托育服務供給仍然不足的現階段，有效破解“托育難”問題，需進一步增加普惠性托育服務有效供給。一方面，應加大政策支持力度，通過建設補貼、運營補助、租金減免、用地保障、稅收優惠等方式，切實降低企業投入與運營成本。另一方面，應積極探索多元化建設模式，可以通過獎勵補助、購買服務等方式，支持機構提供普惠性托育服務。充分調動各方力量和積極性，引導多元主體發展多樣化的托育服務，才能在增加有效供給的同時，進一步提升群眾滿意度。



面對我國人口發展呈現少子化、老齡化、區域人口增減分化新的趨勢性特徵，推動托育服務長足發展，還要合理規劃托育服務布局，確保托育服務供給側與需求側之間的有效匹配。可運用大數據、人工智能等，及時調研3歲以下嬰幼兒家庭在托育服務類型、年齡、內容、形式、價格、距離等方面的不同需求與特點，進行動態監測和研判，並統籌考慮城鄉差別和城鎮化進程，有效補齊托育服務民生短板，同時避免造成資源浪費。