解碼“雄安奇跡”背後的奮鬥精神

這是雄安新區大學園圖書館（2023年10月1日攝，無人機照片）。 中評社北京11月20日電／據新華社報導，抗日戰爭時期，在澱泊相連、葦壕縱橫的白洋澱上，有一支令敵人聞風喪膽的雁翎隊，書寫了一段水上抗戰傳奇。



如今，這片英雄的土地上，一段新的傳奇正在書寫。白洋澱畔，一座高水平現代化新城煥發著蓬勃生機。



2023年5月10日，習近平總書記在河北雄安新區考察時指出：“短短6年裡，雄安新區從無到有、從藍圖到實景，一座高水平現代化城市正在拔地而起，堪稱奇跡。”



雄安新區已進入大規模建設與承接北京非首都功能疏解並重階段，工作重心已轉向高質量建設、高水平管理、高質量疏解發展並舉。



從革命老區到發展熱土，戰場在變化，時代在變遷，而創造歷史的奮鬥精神一脈相承。



創造雄安質量：展現平地起新城的“豪邁”



六年多來，雄安新區從一片空地，到一張藍圖，再到一座新城，堅持“世界眼光、國際標準、中國特色、高點定位”理念，努力打造高質量發展的全國樣板。



這座“未來之城”已展現雛形，一座座體現雄安特色風貌的建築，以中為主、古今交融，傳承著中華文化基因。



從高空俯瞰，雄安高鐵站外觀呈水滴狀橢圓造型，恰似一滴青蓮上的露珠。從這裡出發，19分鐘可達北京大興國際機場，50分鐘可達北京西站，雄安融入首都1小時交通圈。