黔港高中生的“同一堂課”

11月17日，香港筲箕灣官立中學與貴陽一中高二年級學生在貴陽一中學習中國古典舞的基礎手勢。 中評社北京11月20日電／據新華社報導，來到貴陽一中校園，香港筲箕灣官立中學校長殷見歡第一件事就是告訴該校的曾強校長：前幾天，她碰到今年夏天剛剛畢業的“得意門生”鄭俊彥，向他提起此程，這名香港大學大一新生立刻興奮起來：“我在大學有個好朋友就是貴陽一中畢業的！”



看到兩人在港大的合影，曾強一下認出照片上這名品學兼優的女生尤春橦，不禁感慨“緣分的奇妙”：鄭俊彥的學弟學妹在殷校長帶領下，從香港來到貴州，與尤春橦的學弟學妹“同上一堂課”。



近日，筲官中高二年級學生作為首支赴粵港澳大灣區外的團隊，開啟香港高中公民與社會發展科必修的內地考察之旅。



豐富的貴州行程包含風景游覽、古跡觀光、科學考察等項目，不過吳梓禦同學最期待的是“去一中做泡菜”。出發前，他一想到泡菜課就忍俊不禁，也對這種貴州小吃感到好奇。



原來，交流日當天，兩校同學共同分組學習文言文、歷史、天文、心理、國畫、中國舞、精工雕刻等多門一中優質課程。出乎吳梓禦的意料，泡菜是生物小組用來學習食物發酵過程的“教具”。



在學校食堂，穿著廚師服的生物老師宋欣一邊演示製作過程，一邊講解內地高二年級的知識點：在無氧條件下，乳酸菌會將葡萄糖分解成乳酸。



種種細節都體現了宋欣為了這堂課所進行的特別準備，比如選用胭脂蘿蔔等本地特產作為原材料。“貴州蔬菜品種很多，希望給香港同學們多看看。”她說。



洗菜切菜、調制鹽水、密封裝瓶……忙碌的一節課後，吳梓禦手拎4盒待發酵的泡菜走出教室。“我切了很多，準備分給老師一些！”他說，要將其餘的帶回香港，等待7天後再品嘗。那時，酸爽之味會“激活”知識點，還能勾起舌尖上的回憶。