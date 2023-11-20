11月6日，第六屆虹橋國際經濟論壇“保護知識產權 打擊侵權假冒國際合作”分論壇在上海舉行。 中評社北京11月20日電／據人民日報報導，在日前召開的第十二屆中國知識產權年會上，世界知識產權組織公布的數據顯示，全球有70%的知識產權申請來自亞洲地區，中國從中發揮著日益重要的作用。



近年來，我國在全球創新生態系統中的影響力不斷增長。知識產權不僅成為激勵創新的“催化劑”，也成為經濟發展的“加速器”。國家知識產權局公布，今年1至9月，我國授權發明專利69.9萬件，受理PCT（《專利合作條約》）國際專利申請5.3萬件。截至今年9月，我國國內發明專利有效量達390.8萬件。



當前，我國知識產權事業發展穩中提質，呈現出新特點新趨勢。



知識產權保護體系更加完善，快速協同保護機制加快形成



家紡產品季節性強、侵權證據容易轉移滅失，導致可供權利人維權的周期較短。在江蘇省南通市，當權利人發現這類侵權產品後，可通過電話、網絡，第一時間向中國南通（家紡）知識產權快速維權中心投訴。中心接到投訴後，工作時間30分鐘、非工作時間90分鐘內就能抵達現場調查取證，3天內開展處置工作，口審質證、調解同步進行，一般案件都能在2周內調解結案。



近年來，我國知識產權保護體系更加完善，快速協同保護機制加快形成。全國知識產權保護中心和快速維權中心在快速預審、快速維權、快速確權等工作中發揮重要作用，“一站式”知識產權保護綜合效能更加凸顯。像南通家紡、宜興陶瓷、廈門廚衛、霸州家具等地方特色產業，都有了對應的知識產權保護平台。



以專利預審制度為例，它對激勵企業創新具有重要作用。家紡產品花型更新快、銷售周期短，一般的花型設計壽命僅一季。如果審查周期過長，就會阻礙企業創新發展。中國南通（家紡）知識產權快速維權中心多措並舉，不僅通過壓縮專利權評價報告製作周期加快面料花型專利預審，還新增了花邊緞帶、家紡套件、窗簾等專利預審。