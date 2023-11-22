董明珠答中評：願與香港有更高層次合作

中評社香港11月22日電（記者 王平、盧哲）中國著名製造業公司珠海格力電器股份有限公司董事長兼總裁董明珠女士日前參加“邁向高質量發展的中國—香港的機遇與擔當‘中國經濟運行與政策’國際論壇”時，在香港添馬政府總部接受本社記者專訪，她強調：“更願意跟香港有更高層次的合作”。



製造業是高質量發展的重中之重



記者：您領導的格力電器，是中國製造業的代表。以您的角度，如何評價製造業對整體經濟的支撐與拉動作用?



董明珠：製造業是整個經濟裡非常重要的一個因素。我們通常會講三大產業，但是製造業的發展水平直接影響國家的經濟實力，製造業發展能夠明顯改變人們的生活，通過源源不斷的創新給人們帶來更好的生活環境和更優越的條件。同時，製造業解決了很多就業問題，所以製造業在整體經濟發展當中，我認為是重中之重的一個領域，對整體經濟發展具有重要的支撐與拉動作用。



香港現在面對一個最好的機遇



記者：一般講金融業是給製造業等實體經濟服務的，有了這個基礎，才會支撐金融業比較快速穩定地發展。近年新加坡金融規模擴張，就跟很多的製造業企業轉移到印尼、馬來西亞等東南亞國家有關。那麼從您的角度講，在大灣區作為製造業龍頭，您對香港的金融業有什麼期待？



董明珠：首先，大家都覺得香港遇到了困難，但是我覺得恰恰相反，香港現在面臨著最好的機遇，因為大灣區的設計與規劃進入了新階段，這給香港帶來了一個新的發展環境。過去我們常常講香港是一個航運中心，航運是香港的四大經濟支柱之一，而大灣區有眾多的實體經濟，對航運和轉口貿易的需求是很大的，有航運和貿易這些實體經濟在，香港的金融業是有基礎有支撐的。