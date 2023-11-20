藍白若不合　王鴻薇推韓國瑜、柯志恩轉副手

藍委王鴻薇受訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北11月20日電（記者 楊騰凱）台灣民眾黨主席柯文哲昨天說，會繼續用台灣民眾黨“總統”候選人身分拚戰到底，外界好奇是否藍白合面臨破裂？對此，中國國民黨“立委”王鴻薇今日表示，國民黨2024參選人侯友宜的熱門副手人選包括前高雄市長韓國瑜、智庫執行長柯志恩都已納入不分區“立委”，這代表國民黨有十足誠意要促成藍白合。



王鴻薇強調，國民黨對藍白合仍然沒放棄，還在做最後努力，最後只要星期三在國民黨中常會上拍板定案即可。但假設藍白不能合，韓國瑜、柯志恩或許要為了顧全大局，轉為擔任侯友宜副手。



王鴻薇表示，最後藍白能不合，現在應該是存於柯文哲的一念之間，昨天是它們的誓師大會，我也相信柯文哲必須對他們的支持者作出回應，其實國民黨仍然沒有放棄最後的努力，可是時間已經已經非常緊迫了，柯文哲如果願意繼續協商的話，可以盡快讓我們知道，大家可以在這個星期三，也就是國民黨的中常會上面，讓我們做最後的拍板定案，如果有努力空間，我們當然還是樂見。



幾名侯友宜的副手熱門人選，包括韓國瑜、柯志恩都成為國民黨不分區“立委”，這是不是代表侯友宜失去了副手底牌？



王鴻薇指出，包含韓國瑜、柯志恩都名列不分區“立委”名單，這代表國民黨有十足誠意要促成藍白合，但是如果藍白不合的話，我們當然還是要有我們的副手人選，我也相信即便是列入不分區，為了國民黨這場選舉，為了實現政黨輪替，我也相信我們所有同志最後都會選擇顧全大局。



所以當有需要的時候，韓國瑜或柯志恩會轉任侯友宜副手？



王鴻薇表示，如果到最後實在是沒辦法藍白合作，那我們一定要推出副手人選，現在大家認為最好的人選就是韓國瑜與柯志恩，當然我們還是推出最好的“副總統”候選人，如果藍白不合的話，侯友宜的副手不是韓國瑜就是柯志恩。