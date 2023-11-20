扎實教育整頓　持續推動教育整頓走深走實

資料圖（新華社） 中評社北京11月20日電／據中紀委報導，全國紀檢監察幹部隊伍教育整頓進入檢視整治環節以來，中央紀委國家監委和各級紀檢監察機關堅決扛牢教育整頓政治責任，將“當下改”與“長久立”結合起來，通過持續深化整改、推進建章立制，進一步健全全面從嚴管理機制、優化內部工作流程、完善日常管理監督制度，推動教育整頓走深走實。



堅持邊整改、邊總結、邊提升，注重梳理完善現有幹部管理監督制度機制，把教育整頓中形成的好經驗好做法固化下來，有針對性地堵塞制度漏洞，完善系統集成、協同高效、務實管用的工作機制。



中央紀委國家監委多次召開教育整頓有關會議，充分肯定教育整頓階段性成效，並就深入推進檢視整治、推動教育整頓走深走實提出明確要求。



結合前期自查自糾和日常瞭解發現的問題，最高人民檢察院、財政部、中國氣象局等機關紀委全面梳理現有制度機制、工作流程，查找突出問題，制定工作計劃，逐一修訂完善。國家安全部、審計署、國鐵集團等機關紀委結合貫徹落實《中央和國家機關部門機關紀委工作規則》，研究制定本部門機關紀委工作規則，建立健全相關制度機制和日常管理監督體系。



湖北省紀委監委出台紀檢監察幹部行為規範，修訂紀檢監察幹部之間違規打聽、過問、干預監督檢查、審查調查、巡視巡察工作報備及責任追究辦法，進一步健全完善嚴格監督管理、規範權力運行的長效機制。



中央紀委國家監委和各級紀檢監察機關堅持問題導向，強化問題意識，認真檢視紀檢監察幹部隊伍存在的突出問題、典型問題、普遍性問題，結合實際組織開展專項整治。全國紀檢監察幹部隊伍教育整頓領導小組辦公室印發工作方案，部署開展紀檢監察機關違規辦案行為專項整治等5個專項整治工作。



四川省紀委監委從嚴開展不當社會交往專項整治，研究起草《紀檢監察幹部社會交往行為規範》等制度，建立完善相關制度，為紀檢監察幹部立規矩、設底線、劃紅線。