北京護航災後恢復重建工作廉潔高效

資料圖（新華社） 中評社北京11月20日電／據中紀委報導，“家里新鋪的地暖，家具家電也是全新的。”立冬已過，戶外寒意陣陣，但房山區竇店鎮蘇村村民張標的家中卻暖意融融。



蘇村有700多戶村民，位於燕山腳下，周邊匯聚著大石河、小清河、永定河，地勢低窪。在“23·7”特大暴雨洪澇災害中，全村共有547戶房屋被淹，亟需修繕或重建。11月中旬，當記者走進蘇村時，需要修繕的房屋早已全部完工。



北京市紀委監委緊盯200餘項職責任務的落實情況強化監督，立足職能職責，制定監督清單，推動全市各級黨組織和黨員幹部堅定擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”，切實把思想和行動統一到習近平總書記重要講話精神上來，以首善標準做好災後恢復重建工作。



“居者有其屋”，是人民群眾最樸素的願望，也是災後重建的第一要務。習近平總書記在北京河北考察災後恢復重建工作時指出，城市災後恢復重建，首要的是家家戶戶生活和社區居住環境的恢復。根據北京市統一標準，對於受災房屋需要修繕、重建的，要給予一定補助，對於房屋無法居住的，要發放租房補貼和生活補貼。



為確保住房相關補助補貼精準高效發放，駐市財政局紀檢監察組早在防汛抗洪救災的過程中，就督促市財政局建立應急保障工作機制，優化工作環節、開通“綠色通道”，採取“先預撥、後清算”的方式，確保資金及時下達。截至10月底，市財政局統籌各類資金，已累計撥付防汛救災和恢復重建資金62.8億元。駐市民政局紀檢監察組督促市民政局結合災後恢復重建實際需要，推進捐贈資金使用項目立項實施，切實用好用足各類社會捐贈資金和慈善力量，自覺接受社會公眾監督。洪災發生以來，市民政局接受的有關社會捐贈資金已經全部撥付到災區。



“基層情況確實比較複雜，給補助補貼發放工作帶來了極大的挑戰。”房山區紀委監委黨風政風監督室主任胡新榮表示。在全程跟進監督補助補貼發放的過程中，該區紀委監委通過召開聯席會議、下村實地調研、接收信訪舉報等方式，深入瞭解工作困境和群眾訴求。