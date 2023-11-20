“運動即時尚”，中國湧現體育消費熱潮

在被稱為“村排”的2023年海南（文昌）鄉鎮排球聯賽決賽中，東郊鎮隊（右）對陣東閣鎮隊。 中評社北京11月20日電／據中國網報導，去農村看場足球比賽、到北方山區滑雪、在城市公園來場飛盤比賽……近來，越來越多年輕人愛上日漸多元化的戶外活動和體育消費。近日，中國國家發展改革委會同體育總局等部門印發的《促進戶外運動設施建設與服務提升行動方案（2023—2025年）》提出，推動戶外運動產業總規模到2025年達到3萬億元。外媒注意到，中國民眾對新穎運動方式的熱愛和對健康生活方式的追求，正形成一股社會新風潮。



追求健康生活



近年來，攀岩、滑雪、騎行、飛盤、陸地衝浪、鄉村足球和籃球等體育運動和相關消費業態在中國市場湧現，引發外媒關注。



美國《女裝日報》近日刊文稱，飛盤、露營、遠足和滑雪……中國消費者對健康生活方式的追求逐漸升溫。有報告顯示，2022年，中國健身市場規模約為2559億元。其中，瑜伽用品市場規模從2016年的82億元升至如今的200億元。從2023年初起，戶外運動重新流行。隨著中國人對運動和戶外活動需求激增並形成多種消費趨勢，有機構預測，相關領域的需求今年預計增長75%。



路透社近日報導稱，在“雙11”期間，與健康和保健以及戶外生活相關的商品表現出色，運動品牌也很暢銷。天貓稱，公路自行車的銷售額在“雙11”期間猛增300%。



在諸多體育消費新業態中，“村BA”籃球賽、“村超”足球賽等中國鄉村體育賽事吸引了大量遊客來到鄉村觀看體育賽事，帶動當地文旅相關產業發展，成為外媒瞭解中國鄉村振興的一個獨特窗口。



近期在貴州省台江縣台盤村舉辦的全國和美鄉村籃球大賽——“村BA”總決賽現場，來自歐亞國家的11名記者現場觀賽，親身感受中國“村BA”的激情。美國“體育新聞”網站稱其為“世界上發展最快的籃球聯賽之一”。英國“體育商業”網站報導稱，“村BA”為中國鄉村提供了機遇、關注和希望。