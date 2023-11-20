中國創新力強　吸引外企押注

外資繼續加大押注中國產業升級轉型，看好創新科技發展前景。（大公報） 中評社香港11月20日電／中美元首舊金山會晤向全球發出加強對話合作的重要信號，增強市場對中國以至世界經濟前景的信心。從中國高技術製造業持續吸引外國企業投資來看，可見外資非常看好中國科技創新發展，持續加大押注。恒生指數成份股將納入理想汽車、藥明康德兩只股份，進一步提升港股在全球的吸引力，預期更多資金流入香港市場。



大公報報導，近日國際資金流向呈現變化跡象，由於市場看淡美國經濟前景，資金流出美元資產，美元匯價反復向下，今年來升幅差不多一筆勾銷。相反，中國股債資產受到追捧，推動人民幣匯價喘定回升，兌美元重上7.217的水平，今年人民幣兌美元跌幅收窄至約4%。



人民幣匯價升至近三個月高點



目前人民幣兌美元已回升至近三個月高位，中國最新工業生產、消費零售數據比預期為佳，加上中美元首會晤達成20多項共識，加強對話合作，有助消除市場疑慮，提振外企投資中國的信心，預期會進一步推動人民幣匯價上升。事實上，中國經濟基本面向好不變，人民幣不存在長期貶值的基礎，匯價短期波動不會影響外資對中國經濟前景的信心。



由於全球經濟﻿復甦步履不穩，拖累外國直接投資下跌，今年首10月中國實際使用外資金額9870億人民幣，按年下跌9.4%。不過，令人感到振奮的是，中國高科技製造業實際使用外資金額卻逆勢增長9.5%，反映中國科技創新力強，不斷推動經濟增長。吸引和使用外資保持增長勢頭，支持今年來在中國新設立外商投資企業數目達到4.1萬多間，同比增長32.1%。從上述數據可見，外資繼續加大押注中國產業升級轉型，看好創新科技發展前景，所謂外資撤出中國市場完全是一派胡言。



值得留意的是，中國科技創新發展亮點多，例如境外投資者頻頻加注新能源車、生物科技與醫藥等板塊股份。事實上，近日中國發布關於開展智能網聯汽車准入和上路通行試點工作的通知，意味符合條件的智能網聯汽車有望快將獲得路測牌照，可在特定區域範圍開展商業營運，令自動駕駛系統商用落實進一步提速，新能源車產業將步向另一個新發展階段，預期比亞迪等新能源車繼續成為市場投資焦點。



生科前景俏 投資者追捧



同時，中國生物科技發展勢頭強勁，包括持續加大創新藥研發力度，並且取得成果，部分藥企如百濟神州積極開拓創新藥海外市場，產品在外國設立臨床試驗，然後在當地申請上市。因此，中國自主研發創新藥在全球異軍突起，發展前景亮麗。上周五在港上市的藥明合聯，首日收市價較招股價上升36%，成為近期表現最突出的新上市股份，投資者以實際行動押注中國生物醫藥行業發展，也彰顯香港作為亞洲最大的生物科技集資中心地位。