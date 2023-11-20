習主席向全美各界演講　展現中國智慧與善意

當地時間11月16日中午，國家主席習近平在舊金山出席亞太經合組織領導人同東道主嘉賓非正式對話會暨工作午宴。 中評社香港11月20日電／據文匯網報導，日前，國家主席習近平在與美國總統拜登會晤後，出席由美國友好團體組織的聯合歡迎宴會，發表題為《匯聚兩國人民力量 推進中美友好事業》的重要演講，用了最簡練的語言、最生動的案例、最具體的實踐，把中國的發展戰略與發展模式進行了全面系統的闡述。這種闡述在最大程度上考慮到了中美兩國歷史文化背景的差異，以謀求達到有效傳播和準確理解的效果，充分體現了中國對中美關係的責任與誠意。如果美國繼續秉持所謂“不透明”和“不確定”的想法，那要麼是理解能力真的存在差異，要麼就是“假癡不癲”，毫無尊重與理解可言。若真如此，那中美關係往後的發展，用中國的古話來說，就是不要抱怨“勿謂言之不預”。



習近平主席這一講話展現了中國的戰略智慧與戰略善意，清晰顯示中國務實推進中美關係良性發展的系統思路。其中，有三點尤為值得關注。



第一，中國對中美關係的核心特徵有著持久而堅定的認識，就是要匯聚兩國人民力量，推進中美友好事業。



對人民的重視，是中國對中美關係深層規律與核心機制的總結與歸納。如習近平主席演講中所指：“中美關係的根基是由人民澆築的。”“中美關係的大門是由人民打開的。”“中美關係的故事是由人民書寫的。”“中美關係的未來是由人民創造的。”這是中國領導人真實想法的樸素表達，也是基於古老東方智慧對中美關係的深層理解與全面把握。



這種認識建立在三個戰略判斷的基礎之上。首先，中美關係中的矛盾與分歧不僅必須被管控，而且能夠被管控。其次，中美關係發展的歷史經驗證明，中美關係面臨的障礙，通常是個別政治人物與政治團體基於偏狹與扭曲的利益訴求而導致的，而中美關係的共同利益基礎根植於中美兩國民間，中美兩國政府需要塑造良性環境，讓兩國人民基於真實的共同利益，實現良性互動。另外，真正決定中美兩國關係發展前景的，不是少數在華盛頓上躥下跳，將美國自身面臨的困難簡單“甩鍋”中國的不負責任的政治人物，也不是那些能夠從挑動中美關係惡化過程中獲得收益的特殊利益集團，而是真實利益與中美關係良性發展深層綁定的美國人民。