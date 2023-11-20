﻿環保署解說兩種垃圾征費模式

黃嘉雯提醒市民“揼少啲，慳多啲”，要做到源頭減廢，並做好回收。（政府新聞網） 中評社香港11月20日電／據大公報報導，政府明年4月1日實施都市固體廢物收費，環保署提醒市民注意，垃圾收費將分為兩種模式，第一種是按袋或按標簽收費，另一種則為按垃圾重量徵收入閘費。



按袋或按標簽收費適用於大部分住宅樓宇、工商業樓宇、村屋、地舖等，將來大部分市民要丟掉一般垃圾，須先購買指定袋包妥垃圾。而未能放進指定袋的大型垃圾，市民須為每件大型垃圾貼上指定標簽，方可棄置。指定袋分九種大小，容量介乎三公升至100公升，以每公升垃圾0.11元計算，每個袋售價3毫至11元不等。指定標簽則劃一收費每個11元。市民將來可在數千個獲授權的零售點，包括超級市場、便利店、網上平台等，購買指定袋和指定標簽。



環境保護署環境保護主任（減廢及社區回收）簡煒堯指，預計三至四人家庭，每日使用一個十公升或15公升的指定袋，即每月垃圾收費開支約30元至50元。



環保署助理環境保護主任（廢物收集及征費）黃嘉雯表示，政府期望透過推行垃圾收費，以污染者自付原則，驅動企業和公眾積極實踐減廢回收，並推動回收及相關產業可持續發展，創造綠色就業機會。