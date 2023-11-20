消費升級　中國家電市場料超萬億

內地家電市場銷售展望（大公報） 中評社香港11月20日電／2022年全球家電市場銷售額達3.7萬億元（人民幣，下同），其中內地銷售額為8167億元，占比達22.3%，為全球首位。預計在2026年，內地銷售額更將突破1萬億元大關。隨著全球（特別是新興市場）的預期可支配收入水平及城市化率上升，全球家電市場勢可進一步增長。



大公報報導，在各款家電中，家用空調在2017年至2022年總體呈現增長態勢，新興市場增速普遍較快，料該趨勢在不久的將來仍會維持。內地仍是全球最大的家用空調市場，2022年銷售額占全球市場的38.9%。預計在2027年的銷售額為4236億元，占全球市場的40.3%；而2022年至2027年的復合年增長率為5.9%。



洗衣機及冰箱方面，2017年至2022年，全球洗衣機（包括洗衣機、幹衣機及洗烘一體機）和冰箱市場保持穩定增長。隨著消費者不斷提高健康意識，對有助於健康生活方式的高品質洗衣機及冰箱需求也在增加，從而推動了上述市場的增長。



廚房電器及其他家電方面，近年受惠消費者對產品的需求日趨多元化，廚電及其他電器的滲透率不斷提高，預期未來增長速度將繼續加快，內地銷售額預計會由2022年的3157億元增至2027年的3975億元。