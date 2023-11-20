許淑華：藍白若破局不影響“立委”合

國民黨南投縣長許淑華陪同南投第二選區“立委”參選人游顥赴選委會登記。（中評社 方敬為攝） 中評社南投11月20日電（記者 方敬為）針對藍白合作遭遇亂流，中國國民黨南投縣長許淑華今天表示，距離登記截止日還有時間，未到最後一刻都有機會，相信兩黨高層不會因為枝微末節的分歧，而枉顧大局，她保持樂觀看待。對於藍白合若不幸破局，許淑華說，地方“立委”的合作不受影響，至少“立委”席次要把握住。



許淑華今天陪同國民黨南投第二選區“立委”參選人游顥赴南投縣選委會登記造勢，對於藍白合受阻議題受訪，作上述表示。



許淑華說，藍白兩黨之間能夠願意坐下來，最大的目標還是希望能完成政黨輪替，所以即便是有各自支持者不同的看法，兩黨之間仍快速且非常有耐心的撫平內部情緒，在這裡她要特別的肯定，也特別感謝兩黨支持者的諒解。



許淑華指出，在藍白協商過程當中可以看到馬英九也出面協調，並擔任政黨協商的見證人，順利完成兩黨協商共識的歷史一刻，雖然在民調的部分有產生歧見，但相信只要回歸到藍白合作最初的目的，還是有空間。即便藍營方面有支持者對於兩黨合作不順遂表達一些看法，同時柯文哲也有說出一些引發揣測的言論，但不到最後一刻，都還有合的可能，希望雙方要盡全力努力到最後。

