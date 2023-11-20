清晨從老家嘉義出發　侯：堅定自己該走的路

侯友宜20日出席嘉義縣朴子配天宮遶境活動。（照:侯友宜競選辦公室提供） 中評社台北11月20日電／藍白合作因統計誤差陷入爭論，台灣民眾黨2024大選參選人柯文哲遭爆19日晚間再與鴻海集團創辦人郭台銘會面，外界揣測是轉跟郭合作。不過，郭辦表示，柯文哲是來惡補統計學。中國國民黨大選參選人侯友宜今天清晨6點參加家鄉嘉義縣朴子配天宮“海表聖會”媽祖起駕典禮，受訪時表示，不論最後結果如何，他尊重柯文哲的決定。他也強調，堅定自己該走的路，最後贏得勝選。



綜合台媒報導，藍白雙方因為統計誤差爭議，導致合作談判再次陷入僵局。民眾黨2024大選參選人柯文哲19日晚間再度與鴻海集團創辦人郭台銘會面；郭辦證實兩人見面，並說柯文哲是來惡補統計學。



對於郭柯密切互動，藍白合作是否無望？侯友宜20日回到故鄉嘉義朴子“海表聖會”遶境活動受訪時表示，不論最後結果如何，他都尊重柯文哲的決定，他對郭柯會面沒有評論。強調一定會團結在一起，堅定自己該走的路，最後贏得勝選。



對於習拜會談到台灣問題，侯友宜說，兩岸關係要拿出誠意對話、降低風險，用友善、尊嚴、平等的態度相處，而不是選擇“務實的‘台獨’工作者”來守護台灣，那是引戰；提升自我防衛能力才是保衛台灣最務實的做法。