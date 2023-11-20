2023世界5G大會開幕在即

資料圖（新華社） 中評社北京11月20日電／據科技日報報導，為期3天的2023世界5G大會將於12月6日在河南省鄭州市召開，記者11月19日從大會組委會獲悉，官方網站和微信公眾號報名系統現已開通。



世界5G大會是全球首個5G領域國際會議，始於5G應用元年（2019年），國際各方高度重視、業界積極參與，有全球5G合作風向標之稱。2023世界5G大會經國務院批准，由科技部和河南省人民政府共同主辦，河南省科學技術廳、鄭州市人民政府、未來移動通信論壇具體承辦。



組委會表示，進入商用第5年，5G已覆蓋全球近一半的人口，我國更是迎來5G規模化應用發展關鍵期和新一輪技術創新期，2023世界5G大會將以“5G變革 共繪未來”為主題，以持續推動5G不斷演進創新為目標，著力於滿足經濟社會各領域各環節對5G的期許，推動構建融合共創、協同創新、開放共贏的全球科技合作體系和產業生態。



據瞭解，大會將採用“論壇＋展會＋同期活動”的形式，設置1個開幕式主論壇、12個平行論壇、1.2萬平方米展區，同時舉辦5G融合應用揭榜賽、十大應用案例推選等活動。平行論壇話題覆蓋前瞻技術、上下游產業鏈和先進製造、農業、醫療健康、文旅、交通、能源等重要應用行業。“可觀、可感、可交流、可交易”的展覽展示，以“創新技術”“數實融合”為主要內容。28個省市、自治區和重點單位推選的400多個優秀項目參與的5G融合應用揭榜賽和5G十大應用案例評選結果也將在大會期間揭曉。