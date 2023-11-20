﻿會展：展覽達疫前85%　料明年復常

梅李玉霞表示，各展覽公司對承租會展反應熱烈。（大公報） 中評社香港11月20日電／疫情期間，部分原本在港舉辦的商貿展移師其他地區，但自通關後，這些商貿展已全部回港舉辦，再次證明香港作為國際貿易中心及展覽中心的地位不變。會展管理公司董事總經理梅李玉霞透露，今年首9個月在會展舉辦的活動總數，已回到2019年的85%，人流則達80%，情況較預期佳，又指各展覽公司對承租會展反應熱烈，不但表明要繼續租用，更要求租用空間需要更大面積。她估計，明年會展活動數目將回到疫前水平，且對未來三年前景都感樂觀，但卻亦表示，正為展覽面積不足問題而感到頭痛。



大公報報導，疫前會展中心每年舉辦約110個展覽，但疫情期間，一度跌至50個，過去恒常每年在會展舉辦的70個商貿展，也有部分移師海外。然而，復常後香港會展業迅速﻿復甦，梅李玉霞表示，今年70個商貿展“一個不缺”，包括：亞太區美容展、亞太區皮革展、時尚物料展、時尚匯集（Fashion Access）等，全部回港辦展。同時，亦有不少新展覽爭相在會展舉辦，今年及明年舉辦的新展覽，包括：Nintendo Live 2023 HONG KONG、僑交會2023（香港）智能科技展等。



展館面積不足極需解決



談及會展業﻿復甦後，展覽場地不足的老問題。梅李玉霞承認，問題確實令人感到頭痛，因為會展可租用面積只得9.1萬方米，但粵港澳大灣區內地城市的展館面積一般都幾十萬平方米，但本港會展的優勢在於營運效率、同事的專業知識，加上香港營商的優勢，包括：法治體系健全、國際聯繫佳及基建完善等，諸如此類的優勢讓不少企業鐘情會展中心，但面積不足的問題亟待解決。她透露，近期大灣區客戶增長不俗，相信與交通便利有關，另外中東及東盟客戶亦增長不少，這可能歸功於特區政府對外宣傳的工作。她期望，當航班機位回復正常後，冀未來歐洲客戶亦會增加。



另外，會展公司曾在25周年及30周年，向員工派發印有會展圖案的千元鈔，今年是會展35周年，亦將向員工派發會展紀念版八達通卡，並內含千元金額。