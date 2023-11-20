﻿減辣帶旺二手樓市　元朗交投月增37%

減辣幅度超預期，准買家入市意欲回升。（大公報） 中評社香港11月20日電／樓市“減辣”接近一個月，准買家入市信心增強，備受上車客歡迎的元朗區，本月暫錄37宗二手買賣，較10月同期、即施政報告前飈升近四成；而將軍澳區交投量亦反彈近兩成，本月不足3周內已錄逾80宗成交。



大公報報導，行政長官李家超上月25日發表的施政報告，為樓市“三辣”齊減，包括買家印花稅（BSD）和新住宅印花稅（NRSD）的稅率減半；額外印花稅（SSD）的捆綁期由3年降至2年，“減辣”幅度超預期，准買家入市意欲回升。



不乏上車盤選擇的元朗區，本月成交量急增近4成。中原地產副區域營業經理王勤學表示，施政報告後買家入市信心普遍上升，積極物色平價笋盤入市，元朗區本月截至昨日已錄37宗二手買賣，較10月同期27宗增加10宗，升幅約37%，由於市場承接低價蝕讓盤為主，所以二手造價未見明顯反彈，隨著平價盤逐漸被消化，料樓價才見底回穩。本月區內較矚目成交為Park YOHO Milano第36A座中層C室，實用面積495方呎，以530萬元易手，實呎10707元，原業主5年前一手買入，現沽貨賬面蝕236萬元或31%。



近年交通基建愈趨完善的將軍澳，區內亦有不少新晉屋苑落成，吸引中產客進駐，施政報告後該區交投亦明顯回升。香港置業首席分區董事劉浩勤表示，將軍澳區本月首19天暫錄81宗二手買賣，較10月同期69宗增加17.4%。最新成交是英明苑A座高層1室，實用面積554方呎，以538萬元透過自由市場沽出，實呎9711元，原業主2019年以650萬元連地價買入，單位4年貶值112萬元或17.2%。

