賴蕭配確定　蕭美琴請辭“駐美代表”

賴清德與蕭美琴。（照:賴清德臉書） 中評社台北11月20日電（記者 黃筱筠）民進黨2024參選人賴清德下午將公布副手為台灣“駐美代表”蕭美琴。台“外交部”今天發出新聞稿表示，台“駐美代表”蕭美琴於20日上午9時向部長吳釗燮述職，並辭去“駐美代表”一職。



“外交部”表示，將依規定辦理蕭美琴辭職事宜，預計數日之後即可完成程序並生效，吳釗燮也已准蕭美琴在這段期間請假。



吳釗燮並慰勉蕭美琴勇於任事，任內對台美關係貢獻卓著，受到民眾高度肯定，並廣受美國各界讚揚為一名卓越外交家。



賴清德今早也在臉書發文表示，他要在此預告，即將在今天下午正式向民眾宣布，邀請蕭美琴成為他參選2024大選的競選搭檔。他相信，這是眾所期待的決定，也是最好的決定。這段時間以來，我們看到藍白合造成的紛擾，我一再強調，沒有互信基礎的合作，即便最後真的成為一個競選組合，那也將是貌合神離、分贓權力的組合。任何不具相同理念與共同價值的合作，最後都將造成更大的紛亂，而且不是“國家”之福。



賴清德指出，這幾天台北清晨的氣溫，讓他想起3年前，2020年他與蔡英文剛剛贏得大選後的2月，出訪美國在華盛頓特區的天氣。雖然氣溫有些冷冽，但那片萬里無雲的天空，在太陽的照耀下，讓人充滿著希望。

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他表示，他與出訪同行的夥伴參觀了林肯紀念堂，這個象徵美國追求民主、自由與人權價值的殿堂，更是諾貝爾和平獎得主：馬丁路德牧師發表著名演說 “我有一個夢” 的所在地。在那時，他也與同行的夥伴，蕭美琴一同在紀念館前合影，留下了這張照片。

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