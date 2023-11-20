藍白若破裂　黃揚明斷言複製2千年扁勝選

國民黨2024參選人侯友宜強調，做自己、走自己的路，為這塊土地的人民向前走、走到底。（中評社 資料照） 中評社台北11月20日電／中國國民黨與台灣民眾黨藍白合持續卡關，資深媒體人黃揚明認為，無論侯柯配或柯侯配，合在一起都是全面領先賴蕭配，“這個契機在最近半年從來沒發生過”。他強調，若兩人無法贏得大選，2000年陳水扁以39.3%得票率當選的歷史恐重演，民眾黨或國民黨也將面臨後座力。



2000年大選藍軍分裂，民進黨提名的陳水扁得票39.3%勝選，無黨籍參選的宋楚瑜36.84%，中國國民黨提名的連戰只拿到23.10%，令藍軍扼腕。2004年連宋終於合了，卻在投票前一天發生兩顆子彈事件，陳水扁與副手呂秀蓮在台南掃街時中槍，第二天投票連宋又輸了。



《中時新聞網》報導，黃揚明19日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，藍白提供的民調皆顯示 無論侯柯配或柯侯配，合在一起都是全面領先賴蕭配，“這個契機在最近半年從來沒發生過”，而這個契機稍縱即逝，若侯或柯沒辦法贏，在這場大選目標為何要訂清楚，究竟是要拚“國會”過半或證明第三勢力在台灣有一席之地。



黃揚明進一步提到，若沒辦法贏，2000年陳水扁以39.3%得票率當選的歷史，非常可能重演。黃揚明強調，在野陣營有六成民意希望政黨輪替，若無法得到抒發，不管對民眾黨或國民黨都有後座力。