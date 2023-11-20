外來人才按揭與港人看齊

外來人才在香港申請按揭貸款，基本上可跟隨香港的按揭措施及準則。（大公報） 中評社香港11月20日電／据中原按揭董事總經理王美鳳分析說，特區政府搶人才措施錄得成效，根據數字，特區政府至今已收到約16萬宗透過人才計劃來港申請，當中已批出逾10萬宗，數萬人已來港，反映有關專才、優才、高才通等計劃對於引入外來人才有不俗效力。



大公報報導，配合搶人才目標，今年10月施政報告中，亦重點為外來人才優化原本是“先征後退”的置業印花稅安排，改為實施“先免後征”，即是原本外來人才在買入物業時需先付新住宅印花稅（NRSD）及買家印花稅（BSD），居港滿7年及成為香港永久居民後才獲退還稅項差額，由今年10月25日簽訂的買賣合約起，改為先免收上述稅項，外來人才可先與港人看齊，為首置物業繳交較低稅率之第二標準稅（俗稱“首置印花稅”），若未能成為香港永久居民才需補繳有關稅項。



舉例，外來人才若在印花稅措施修訂前在港買入一個1200萬元單位，他需先繳付稅項合共360萬元（新住宅印花稅15%＋買家印花稅15%），若他在現時新措施下買入單位，需繳付之印花稅則降為45萬元（首置印花稅3.75%），減幅88%。



在新政策配合下，吸引了不少外來人才選擇轉租為買，最近客戶睇樓量增加，一二手交投亦有所上升，推動樓市氣氛逐步回暖。資料顯示，外來人才約占三分之二人士來自內地，現時無論是內地人才又或“港漂”，都是備受關注的潛在樓市生力軍。他們在港置業最常提出的問題除了置業開支外，就是房貸上的配套如何？首付比例多少？房貸息率如何？申請資格如何等等。

