﻿調查：六成男士情緒受困　拒求助

香港心理衛生會發現，逾三成受訪男士有中度至嚴重精神健康風險。(大公報) 中評社香港11月20日電／昨日是“國際男士日”，有關注精神健康的機構公布香港男士精神狀況調查結果，發現逾三成受訪者有中度或嚴重精神健康風險，更有近六成男士因擔心“被看不起”等而拒絕求助。專家分析，中年男士面臨轉工、結婚等人生轉變較多，更易牽動情緒，加上社會對男性的期望，令其遇事難以表達。香港心理衛生會與賽馬會上月推出手機應用程式，為男士提供預約社工或臨床心理學家線上輔導等情緒支援服務。



怕被人看不起



大公報報導，香港心理衛生會於今年1月至9月間訪問了1837名18歲以上的男士，發現32%受訪者有中度至嚴重精神健康風險，而當中有57.1%為35歲至54歲的男士，需考慮提供臨床介入服務作支援。臨床心理學家李嘉欣分析，不少人在該年齡段面臨較多人生轉變，包括轉工、結婚、生子等，更容易牽動情緒產生較大變化，從而導致出現情緒問題風險更高。



調查亦發現，面對壓力時，63%受訪男士表示不會尋求幫助，原因包括認為尋求幫助“會被人看不起”、“是脆弱的表現”等，同時表示不知道如何或在哪裡獲得幫助，顯示男士沒有足夠的動機及知識去尋求協助。



精神科專科醫生麥永接表示，在現時的社會文化壓力下，男性往往被期望展現出強壯、堅強和獨立的形象，因擔心被視為脆弱或失敗，往往不願意表達自己的情感困擾或尋求幫助，遇事時較女性更傾向逃避，同時也體現出社會對男性特定問題的關注不足。他認為，父母應給予孩子更多空間抒發情緒，而非只強調“男兒流血不流淚”，逐漸轉變社會刻板印象。



新App預約網上輔導



香港心理衛生會與賽馬會於去年推出“再闖男天”計劃，今年10月推出手機應用程式“Men＇s Space”，為男士提供線上自學課程及預約臨床心理學家輔導等服務，幫助男士紓緩情緒壓力。



35歲的已婚男士Eric分享個人經歷，表示年初時工作遇挫，心理焦慮指數一度升至中高水平，甚至影響家庭生活，在經過個案輔導及小組治療後情況改善，更能集中精力工作，每日淨工作時長由之前的兩、三個小時達到現時的五至六小時，對家庭和工作都能夠得心應手。