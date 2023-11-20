年輕高學歷者　更易社交媒體成癮

網絡盛行，人人機不離手。(大公報) 中評社香港11月20日電／愈來愈多人沉迷使用社交媒體，樹仁大學調查發現，愈年輕的受訪者社交媒體成癮的風險愈高，學歷較高人士亦更易成癮，27.3%受訪者經常在社交媒體上花費較原本計劃更多的時間。研究亦發現，社交媒體成癮為受訪者產生的負面影響愈來愈多，影響較去年升7.1個百分點。



大公報報導，研究團隊認為，對前景不安更容易觸發社交媒體成癮，建議當社交媒體成癮干擾到學業及工作表現時，應及時尋求專業人士幫助。／大公報記者 王亞毛



社交媒體成癮，是指過量或不受控制地使用社交媒體。樹仁大學研究團隊對逾400名17歲或以上的本港居民進行兩輪追蹤調查，發現受訪者的社交媒體成癮量平均分數在一年內由1.83升至1.96，升幅約為7.1%，呈顯著上升趨勢。



可致情緒及精力耗竭



在年齡方面，調查發現17至29歲和30至44歲的群體，較45至54歲群體的社交媒體成癮風險更高；從教育程度方面看，擁有專上教育程度人士則較中學或以下教育程度人士有更高的成癮風險。



調查發現，27.3%受訪者經常或十分經常在社交媒體上花費比原本計劃更多的時間，13.2%的受訪者經常或十分經常因無法使用社交媒體而感到煩躁。



此外，23%受訪者表示，長時間使用社交媒體對其學業或工作產生負面影響的頻繁程度達到中等或以上水平，顯示當面對壓力時，人們趨向更多使用社交媒體，希望借此忘卻現實問題。但過量使用社交媒體會導致情緒、精力耗竭，甚至心理壓力。



應及時向專業人士求助



研究團隊建議，在面對使用社交媒體帶來的情緒過載及心理壓力時，應避免自我批評及否認問題存在，並積極尋求正面的社會支持，包括向家庭、社工及教育工作者求助等。研究團隊博士張曉及梁家權認為，在面對不確定性的外圍環境，年輕人更擔心未來求學和就業前景，高學歷人士也會憂慮自身發展等，建議大家在面對困境時，避免過度使用社交媒體，否則會進一步增加心理情緒。



香港基督教服務處“網開新一面”──網絡沉溺輔導中心會為有網絡沉溺行為的青少年及其家庭提供服務。中心主任鄧震宇表示，是次研究有助瞭解人們利用網絡逃避現實問題的個人和環境因素，鼓勵家長瞭解子女在現實世界遇到的困難和壓力，以及在有需要時尋求專業人士協助。