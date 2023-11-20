沈政男：柯獨立參選勝率5%以下　要想清楚

沈政男表示，柯文哲獨立參選的當選機率小於5%，找郭台銘搭檔也於事無補。（照片：沈政男臉書） 中評社台北11月20日電／藍白合又卡關，台灣精神科醫師沈政男今天在臉書發文表示，柯文哲或許不瞭解民調誤差計算公式，但一定知道50（柯＋侯）／2<35（賴），柯獨自參選的當選機率小於5%，已達統計顯著程度，找郭台銘搭檔也於事無補，激情過後仍須面對選舉現實。



針對柯喊“用民眾黨“總統”候選人身分拚戰到底”，沈政男坦言有些意外，因這句話的意思是柯文哲不當副的，但還沒完全拒絕藍白合，才會沒有公布“副總統”人選，不過他質疑，難道柯文哲仍舊抱著“侯友宜當副的”的期待？



沈政男進一步分析說，藍白協商的6份民調結果顯示，柯侯配與侯柯配的勝算並無實質差別，若用統計公式來精算，當中衹有兩份勉強達到顯著差異程度，也就是依照協議應該是侯柯配勝出，但柯文哲與民眾黨卻不認帳，更何況還有三份對侯友宜的民調沒有採計，國民黨怎麼可能願意讓出正位？



“當情緒平息，你還是必須面對選舉現實”，沈政男強調，50%除以2，藍白大致平分非綠選票就不可能贏過賴清德的35%，這已是幾個月來，做了不下上百次民調所顯示的選戰大勢，柯若不瞭解對比式民調誤差的計算公式，至少清楚50除以2小於35吧。



沈政男直言，明年大選柯若落選，得扛起民眾黨的發展責任，但那些主戰派可不一定，喊衝喊打的人沒有什麼可以失去，但藍白合不合，對柯文哲的政治前途來說，天差地遠，對台灣政局來說，更是如此。



沈政男呼籲柯要想清楚，到底要拚5%以下的勝率，並且承擔毀棄協議的政治信用代價，還是依照協議而走，接受藍白合當副手。