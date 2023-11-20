洪秀柱子弟兵游顥參選訴求和平　轟綠引戰

國民黨南投縣議員游顥登記參選南投第二選區“立委”選舉，現場提出4大參選主軸。（中評社 方敬為攝） 中評社南投11月20日電（記者 方敬為）中國國民黨南投縣議員、洪秀柱辦公室副主任游顥投入南投第二選區“立委”選舉，今天上午在國民黨南投縣長許淑華、南投縣議會議長何勝豐的陪同下登記參選造勢，現場提出4大參選主軸，其中包括“兩岸和平，不要戰爭”，痛批民進黨只會喊“抗中保台”騙票，越保台灣越危險，賴清德“台獨”色彩甚至成為引戰導火線，呼籲反戰的選民要集中選票，投給真正能守護和平的人。



游顥代表國民黨參選南投第二選區（南投市、名間鄉、集集鎮、竹山鎮、鹿穀鄉、水裡鄉、信義鄉）“立委”，對上民進黨現任者蔡培慧。游顥20日上午赴南投縣選委會登記參選，南投縣長許淑華、南投縣議會議長何勝豐、南投市長張嘉哲等地方要角現身站台造勢，眾人高喊“完整南投藍天，守住關鍵一席！”營造藍營團結氣勢。



游顥參選的第二選區是許淑華“立委”任內的選區，去年許淑華當選南投縣長，該區“立委”缺額補選藍營落敗，明年能否收復失土，各界關注。許淑華為了扳回一城，全力輔選，希望游顥能順利接棒。今天登記參選，全程陪在游顥身邊，積極拉抬選將聲勢。

