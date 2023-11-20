國民黨諷民進黨不分區臭酸　像過期泡菜

國民黨召開記者會，左起林寬裕、李明璇及康晉瑜。（照:國民黨提供） 中評社台北11月20日電／中國國民黨今天召開“國民黨不分區名單：現採有機蔬菜對重金屬污染的過期泡菜”記者會，文傳會主委林寬裕、高雄“立法委員”參選人李明璇、副發言人康晉瑜等出席，強調國民黨提出的不分區“立委”名單，對比民進黨的名單，顯然是“清新、專業、世代交替”vs.“臭酸、酬庸、派系妥協”。林寬裕指出，兩黨不分區名單比一比，高下立判，民進黨人士靠著抹黑、奉行黨意，不分青紅皂白在網絡上興風作浪進入名單，而國民黨展現清新專業，他形容國民黨不分區名單是“新鮮、現採的有機蔬菜”，民進黨的名單則是“被重金屬污染，還有各種添加物的過期泡菜”。



林寬裕表示，國民黨提出的不分區“立委”名單不僅是國民黨史上最佳，也是各政黨歷次提出的名單中最好的。他認為，這份名單具清新、專業，重視世代交替；在專業方面，有區塊鏈、不孕症的專家，在各自領域中皆是獨霸一方的權威；世代交替部分，也預備年輕世代接手，做好下個梯隊的準備人才，平均才47歲。



相對於民進黨的不分區“立委”名單，林寬裕表示，不僅令人失望，且多位已經一而再、再而三重復出現在名單中，可說是“臭酸、酬庸、派系妥協”。他舉例指出，民進黨不分區名單從從第4到第11名，洪申翰、羅美玲、游錫堃、范雲、柯建銘、沈發惠、莊瑞雄、林楚茵等，皆在上屆、2020年名單就已出現，而國民黨名單著重世代交替，但絕不是說有經驗的人不好，而是希望國家有機會要交給年輕梯隊來接班，



林寬裕指出，韓國瑜前市長曾說，他31年前第一次在“立法院”的同班同學，現在還在“立法院”。林寬裕表示，有人從沒有網路的時代做到 5G 時代，固然有再多經驗，但如果這麼寶貝，就應該上戰場，去區域選“立委”，而非不斷以列入不分區名單來保送，這並不妥當。他強調，民進黨不分區“立委”名單中，有各種爭議人選，完全奉行黨意，與民意脫節，這個絕對是要不得的。



至於外界指稱部分名單中人選的家人與政治有較強的連結，林寬裕表示，有什麼樣的家庭不重要，靠自己力爭上游，在專業領域搏得一片天空的二代有什麼問題？憑藉著自己的力量打拚，在專業上絕對經得起檢視，去質疑其家人是什麼身分，並不公平。



李明璇表示，國民黨主席朱立倫推出國民黨有史以來最強的不分區名單，全台灣非常多老百姓都這麼認為，朱主席全心全力擔任國民黨的總教練，從去年地方選舉就非常努力大刀闊斧地改革，也最早提出在野非綠聯盟的概念，朱主席忍辱負重就為了要改革國民黨，培養更好的下一個時代。



李明璇強調，國民黨不分區“立委”名單廣受各界的好評，一抹過去大家的偏見，顧及方方面面，每一位都是用心的抉擇，看見國家社會的需要，代表國民黨紮紮實實的改革。她舉最有戰力的政治組，最有亮點就是名利第一的前高雄市長韓國瑜，有即時民調顯示七成五民眾支持韓國瑜進到“立法院”力壓現在的游錫堃院長；此外還有國政研究基金會執行長柯志恩、台中市副市長王育敏、前台南市議員謝龍介、安泰醫院總院長蘇清泉等，都是身負眾望，真實走入人群，傾聽民意的代表，反觀民進黨的名單，都是酬庸、分贓與派系。



康晉瑜則指出，國民黨提名具專業素質的不分區“立委”名單，從軍事方面來看，推出潛艦國造舵手的前“國防部”副部長陳永康，曾參加台美工業會議，在“國防”專業上是為人敬仰的軍事專家；反觀民進黨卻提出黑熊學院的沈伯洋，其被認為是民進黨側翼頭子，販賣全民防衛課程每堂居然要2300元，全民防衛工具包也比網路上販賣的貴好幾倍，兩黨的“國防”軍事專業人選，高下立判。

