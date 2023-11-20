羅智強：現在還有時間　藍白高層快做2件事

國民黨台北市“立委”第六選區（大安）參選人羅智強。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月20日電（記者 鄭羿菲）藍白整合持續卡關，中國國民黨台北市“立委”第六選區（大安）參選人羅智強接受中評社訪問表示，政黨輪替的情勢無論如何晦暗，我們都要保持樂觀，藍白整合掌握在主事者手上，其他人也急不來。他建議，藍白黨政高層現在需要做2件事，一是衝突管理，就算無法走向整合，也要藍白“和諧”，二是努力找出合作路徑，現在還有時間。



羅智強提醒，藍白合作只要越緊密，“立委”席次過半就越有機會。若兩黨都不衝突管理、都不克制發言，這把火就會燒到“立委”選舉層次，一旦走向藍白對立，那“立委”選舉勢必受影響，藍白“立委”席次要在“立法院”過半的機率就會下降。



藍白整合原先在馬英九登高一呼後，藍白雙方簽下6點共識，讓在野整合實現政黨輪替出現一線曙光。但18日民調解讀藍白認知差異過大，藍認為統計誤差範圍是正負3%，6份民調5比一，應“侯柯配”。但白認為是禮讓3%，比數是3比3平手。台灣民眾黨主席、2024參選人柯文哲遂喊話“保留政黨協商空間”，國民黨主席朱立倫第一時間也回應盼儘速協商，但也表達“22日是藍白合工作最後確認”。

