韓國瑜列不分區首席　盧秀燕：振奮人心

台中市長盧秀燕受訪。（照:台中市政府提供） 中評社台中11月20日電／台中市長盧秀燕20日上午接受媒體訪問表示，對於國民黨不分區名單，她個人表示滿意，第一是前高雄市長韓國瑜掛帥，具有振奮人心作用，另外不分區前18名較安全名單中“女多於男”，代表國民黨對性平、女性在社會表現的肯定重視。另外，現任台中市副市長王育敏列在不分區名單中，盧秀燕也感謝國民黨中央重視台中，肯定王育敏是傑出人才！



盧秀燕20日上午在豐原出席台中購物節破100億歡慶記者會，會後接受訪問，媒體關注盧秀燕對對台中市副市長王育敏列名不分區的看法。



盧秀燕提到，她要特別謝謝國民黨中央。因為過去每到選舉，大家都說台中很重要，但平常不當一回事，國民黨地方執政很強，但“國會”力量還要再加強，我們希望更多人進到“國會”，幫台中、幫中部發聲。



盧秀燕強調，如果台中或中台灣“立委”多增加幾席，代表台中市爭取中央預算的力量會更加強大，她也肯定王副市長是非常傑出的人才，為台中市對策畫或推動市政非常有貢獻。



對於未來副市長人選，盧秀燕也說，台中、中部人才濟濟，我們治理成績很好，就是因為我們有很強的治理團隊，我們更希望中部地區在“國會”的聲音能夠加強，讓中部的民意、建設能獲得重視，非常重要。

