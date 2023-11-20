藍不分區無現任　謝衣鳳：國民黨破釜沉舟

藍委謝衣鳳接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月20日電（記者 俞敦平）中國國民黨昨日公布的不分區名單都沒有現任“立委”留任的情況，中國國民黨“立委”謝衣鳳20日在“立法院”受訪問時表示，這是國民黨展現破釜沉舟的決心，必須在明年的大選和“立委”選舉中贏得勝選，才能讓國民黨的優秀人才和專家學者進入執政團隊。



謝衣鳳表示，國民黨的不分區名單是經過中央委員的投票決定的，她尊重這個結果。她表示，國民黨有非常多的人才，不管是這一屆的不分區，還是未來的專家學者，都可以共同進入執政團隊，為國家和民眾服務。她說，這是國民黨的破釜沉舟之戰，必須在明年的大選和“立委”選舉中贏得勝選，才能讓國民黨的優秀人才和專家學者進入執政團隊。



至於前高雄市長韓國瑜被分到不分區的第一名，謝衣鳳說，這也是韓國瑜一直以來長期關注的全台各種議題的必然結果。她相信韓國瑜一定會盡全力替國民黨大選和“立委”參選人輔選，贏得這次的勝選。對於韓國瑜擔任“立法院長”一事，她說，衹有贏得勝選，才有辦法爭取未來的“立法院院長”，如果在這次的選舉沒有辦法贏得勝選，那未來也沒有辦法繼續討論這個事情。她說，國民黨要有決心，要展現決心，要贏得這次的勝選。