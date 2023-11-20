姚立明陪綠小雞登記　喊新竹市贏民進黨過半

姚立明今日陪同林志潔登記參選新竹市“立委”。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹11月20日電（記者 盧誠輝）新竹市“立委”選戰競爭激烈，今日開放登記首日，民進黨新竹市“立委”參選人林志潔在民進黨2024大選參選人賴清德競選總部主委姚立明的陪同下登記參選。姚立明表示，新竹市“立委”選戰四腳督的戰況，有如2024大選的縮影，所以新竹市“立委”選戰對民進黨非常重要，只要能拿下新竹市“立委”這一席，民進黨就有機會在“立法院”過半，讓賴清德當選後可以執政更加順暢。



林志潔今日上午10點在新竹市西濱路一段上的新竹市選委會登記參選“立委”，包括姚立明、民進黨“立院”黨團總召柯建銘和民進黨新竹市議員陳建名、劉康彥、楊玲宜、施乃如、林盈徹、曾資程、鄭美娟、劉彥伶等人都到場陪同。



姚立明表示，他很少幫“立委”站台，更何況是陪同登記參選，而他不但今天特別來新竹市陪同林志潔登記參選，選前黃金周他也還要來新竹市幫林志潔站台，他非來不可是因為賴清德特別關心新竹市的“立委”選戰。



姚立明指出，他也是學法律的，和林志潔一樣都是法學博士，他非常清楚林志潔的法律專才，他過去在教書的時候就經常會注意到林志潔對法律的發言與見解，發現林志潔真是一個不可多得的法律專才，而“立法院”正缺乏像林志潔這種對網路與科技法律問題都精通的人才。

